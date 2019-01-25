Кремль прокомментировал новый проект Навального для жалоб на зарплаты бюджетников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый проект Алексея Навального для жалоб на зарплаты бюджетников, сообщил, что «любое участие в контроле за майскими указами востребовано», однако отметил, что в Кремле не обладают конкретной информацией о проекте, пишет «Дождь».

«Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за ходом и реализацией майских указов, любое участие в контроле за майскими указами востребовано. Но о чём конкретно идёт речь, здесь мы не обладаем какой-то информацией», — сказал Песков.

Накануне Навальный объявил о запуске проекта «Профсоюз» для жалоб на зарплаты бюджетников в регионах. Политик отметил, что в соответствии с майскими указами Путина зарплата нескольких категорий работников в сфере медицины, образования, науки и культуры должна быть равна средней по региону или быть больше. Однако, как утверждает Навальный, реальные зарплаты меньше и «никто столько не получает». Для борьбы с этим Навальный запустил сайт, на котором бюджетники могут пожаловаться на свою зарплату, после чего юристы подадут жалобу и станут «добиваться того, чтобы зарплата была повышена».