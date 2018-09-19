Кремль поддержал решение ЦИК по губернаторским выборам в Приморье

Для президента России Владимира Путина важнее прозрачность и справедливость выборов, а не поддержанный им кандидат, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что для него важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», — заявил Песков.

По его словам, Кремль внимательно следит за развитием событий в Приморье. Судя по заявлениям ЦИК, «всё это идёт в русле того, о чём неоднократно говорил президент Путин», добавил Песков. Он отметил, что подобную позицию Центризбиркома Кремль ценит и поддерживает.

Исполняющий обязанности губернатора назначается указом президента, напомнил Песков.

«В настоящий момент им является Тарасенко, если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», — отметил Песков.

Ранее в среду ЦИК объявил, что будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Новые выборы могут быть назначены через три месяца.