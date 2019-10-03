Кремль опубликовал указ об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, указ был подписан 30 сентября.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Корниенко освобождён от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 30 сентября главе ФСИН исполнилось 65 лет. На место главы ФСИН претендуют первый заместитель Корниенко Анатолий Рудый (который сейчас занимает пост исполняющего обязанности главы службы) и заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии. Также, по данным издания, в случае ухода Корниенко с должности его место может занять начальник управления «Л» ФСБ Вадим Баланин. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что никакого указа об отставке Владимир Путин не подписывал.