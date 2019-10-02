Путин отправил в отставку главу ФСИН

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко освобождён от должности, со ссылкой на источники пишут «Интерфакс» и «Московский комсомолец». Первым об увольнении чиновника сообщил телеграм-канал «Незыгарь».

По информации «Интерфакса», Корниенко отправлен в отставку в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

«Корниенко освобождён от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе», — сказал собеседник агентства.

Уход Корниенко с должности подтвердила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

С 1981 года Корниенко работал в КГБ, затем — в ФСБ. В 2001–2002 годах он занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО), затем его назначили директором Государственной фельдъегерской службы. Должность директора ФСИН Корниенко занимал с июня 2012 года.