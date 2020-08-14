Кремль опубликовал декларацию о доходах Владимира Путина

В 2019 году доход президента России Владимира Путина составил 9,7 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной 14 августа на сайте Кремля.

Согласно документу, президенту принадлежит квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Как пишет «Медуза», список имущества главы государства остался неизменным с прошлого года. При этом в 2018 году Путин заработал на один миллион меньше — 8,6 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2019 году заработал 18,2 млн рублей. Это доход, который Мишустин получил, будучи главой ФНС, правительство он возглавил в январе 2020-го. Его супруга задекларировала доход в размере 54,8 млн рублей.

О доходах за 2019 год также отчитались члены правительства. Самым богатым из них оказался глава Минпромторга Денис Мантуров — он задекларировал 586 млн рублей.