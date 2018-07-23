Кремль обяжет региональные власти отвечать на жалобы в соцсетях

В администрации президента будут при помощи компьютерной программы отслеживать реакцию регионов на жалобы в социальных сетях, со ссылкой на близкие к руководству двух регионов источники и трёх близких к Кремлю собеседников пишет РБК.

Для этого планируют использовать систему «Инцидент менеджмент», которую разработало ООО «Медиалогия», к 2019 году её планируют применять по всей стране.

По словам собеседника в руководстве одного из регионов, система отслеживает пять соцсетей — Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» — на основании поиска по ключевым словам. Итоги мониторинга попадают к администратору в региональном правительстве, который должен решить, какие сообщения требуют внимания. Затем жалобы направляют в профильные структуры — региональные министерства или муниципалитеты, которые должны ответить на сообщения. Несколько публикаций по одной и той же теме можно будет объединять в общее дело — «инцидент».

Региональный администратор сможет увидеть ответы чиновников на жалобы. По всем «инцидентам» составляют статистику, которая доступна администрации президента. На отработку «инцидентов» у регионов есть сутки.

По словам регионального чиновника, который присутствовал на семинаре по внедрению системы, в Кремле за это направление отвечает управление по общественным проектам. Куратор управления — замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Акцент на соцсети — инициатива Кириенко, он с момента своего прихода в администрацию президента говорит об этом», — сказал близкий к Кремлю собеседник.

По словам PR-директора «Медиалогии» Надежды Жуковской, «Инцидент» создали для быстрого реагирования на проблемы, которые поднимают пользователи социальных сетей. Отмечается, что заказчик системы — не Кремль: регионы покупают её самостоятельно.