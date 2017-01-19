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19 Янв 2017 17:37 | Метки: Новости

Кремль не стал комментировать решение КС по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает решение Конституционного суда по делу ЮКОСа «судебным вопросом», не нуждающимся в официальном комментарии Кремля, пишет ТАСС.

Песков не комментирует решение Конституционного суда по выплатам бывшим акционерам ЮКОСа, но заверяет, что РФ продолжит юридически отстаивать свои интересы.

«Это вопрос судебный (решение Конституционного суда), поэтому мы не хотели бы никак комментировать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, российский Конституционный суд разрешил не выплачивать 1,9 миллиарда евро компенсации бывшим акционерам ЮКОСа, как постановил ранее Европейский суд по правам человека. КС признал решение ЕСПЧ не соответствующим нормам российской Конституции, следовательно, исполнение этого решения признано невозможным.

К слову, двое судей Конституционного суда могут высказать своё особое мнение по этому делу.

«Обычно, вообще, не принято разглашать тайну совещательной комнаты… Но есть два особых мнения, если высказавшие их судьи не передумают», — цитирует РИА Новости председателя суда Валерия Зорькина.

У судей есть две недели на то, чтобы представить свои особые мнения.

В настоящее время Россия и экс-владельцы ЮКОСа судятся не только в Страсбурге, но и в Гааге. Причём там цена вопроса гораздо выше — $50 млрд. Постоянная палата гаагского Третейского суда (ППТС) в 2014 году обязала Россию выплатить эту сумму в виде компенсации за экспроприацию инвестиций трём компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа (Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited). Причём истцы ранее требовали около $100 млрд.

Но в апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал решение ППТС недействительным и снял с России обязательство о выплате. Ранее сообщалось, что истцы подадут апелляцию 16 января, но в результате подали лишь заявление о том, что апелляция готовится.

Агентство новостей «Между строк»

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