Кремль допустил отказ от поправок в Конституцию в случае протестного голосования россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не «является простой формальностью», пишет РБК.

По его словам, если «люди посчитают [внесение поправок] нецелесообразным, то так и произойдёт».

Он напомнил, что устроить голосование было решением президента, «хотя де-юре такой необходимости нет».

«Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование "за" или "против"», — добавил он.

Напомним, накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию России 20 января — в документе перечислены поправки, предложенные президентом во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, в поправках предлагается убрать слово «подряд» из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда и другие меры. Путин также предлагал вынести их на всеобщее голосование.