Кредиторы «Тагилбанка» пожаловались на Центробанк в ЕСПЧ

Комитет кредиторов «Тагилбанка», который признали банкротом осенью 2018 года, подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решение о несостоятельности организации, со ссылкой на представителя комитета кредиторов Анну Ловкину пишет Ura.ru.

По её словам, поводом для разбирательства стала выписка из заключения конкурсного управляющего Андрея Сергеева, где указано, что в документах банка на момент банкротства отсутствовал факт недостаточности стоимости его имущества.

«Кредиторы во всех судебных инстанциях выиграли споры о незаконном непредставлении суду и кредиторам этого заключения в полном виде, но до сих пор управляющий его не даёт, а представители управляющего вводят суд в заблуждение, что он есть в материалах дела», — уточнила Ловкина.

Она отметила, что суды всех инстанций в России признали Центробанк единственным органом, который безошибочно может давать заключения о финансовом состоянии банка после отзыва лицензии.

«В России нет прецедента по возврату незаконно отозванной лицензии. Кредиторы "Тагилбанка" подали жалобу в Европейский суд по правам человека, потому что в России система правосудия является неэффективной», — рассказала адвокат.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Центробанка не удалось.

Напомним, «Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. В июле 2018 года ЦБ отозвал у него лицензию за «неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», и «создание угрозы кредиторам и вкладчикам».