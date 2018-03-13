Кредитный рейтинг Свердловской области подняли до А

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг, а также рейтинг выпусков облигаций Свердловской области с уровня BBB+ до A–, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Отмечается, что рейтинг повышен при сохранении прогноза «Стабильный». В правительстве считают, что это создаёт благоприятные условия для эмиссии государственных облигаций.

«Высокий кредитный рейтинг Свердловской области создаёт благоприятные условия для публичной заёмной деятельности и подтверждает объективные финансовые возможности региона, повышает его инвестиционную привлекательность. Он подтверждает ликвидность государственных ценных бумаг региона», — подчеркнул министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.

В министерстве отмечают, что на рейтинговую оценку повлияло улучшение бюджетной дисциплины региона, рост устойчивости бюджета к экономическим шокам и — не в последнюю очередь — замещение банковских кредитов облигационными выпусками и реструктуризация бюджетных кредитов. Благодаря этому регион улучшил структуру долга и график его погашения.