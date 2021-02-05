Красный Крест передал гуманитарную помощь шести больницам Нижнего Тагила

Сегодня, 5 февраля, волонтёры нижнетагильского филиала Красного Креста передали гуманитарную помощь шести городским больницам: ЦГБ № 1, ЦГБ № 4, ДГБ, санаторию «Руш», инфекционной и Демидовской больнице.
Более 200 продуктовых и гигиенических наборов общим весом около 1,5 тонн добровольцы привезли на грузовой «Газели», которую предоставила администрация Нижнего Тагила. Эти комплекты передадут многодетным, малообеспеченным и малоимущим сотрудникам медучреждений.
«Мы сами не открывали передаваемые наборы. Но обычно в гигиенический комплект кладут жидкое мыло, влажные салфетки, постельный порошок, гель для душа, шампунь, зубную пасту и другое. А в продуктовый пакет принято класть долгосрочные продукты: рожки, сгущёнка, тушёнка, рыбные консервы», - рассказала председатель Нижнетагильского отделения Валентина Шишкина.