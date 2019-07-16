Красный Крест Нижнего Тагила отправил две тонны вещей в Иркутскую область

Красный Крест Нижнего Тагила отправил первую машину с вещами в Иркутскую область. Сбор начался 3 июля, за это время тагильчане принесли почти две тонны гуманитарной помощи.

В Красном Кресте отметили, что больше всего люди приносят постельное бельё, покрывала, пледы, обувь и одежду, однако сейчас в приоритете продукты питания.

«Большая просьба приносить сейчас нескоропортящиеся продукты питания. Это макароны, крупы, тушёнка, консервы, печенье, мука, подсолнечное масло, сахар, соль, чай. Всё это нужно, чтобы накормить и пострадавших от наводнения, и волонтёров, которые там работают. Также необходимы средства личной гигиены», — сказали в Красном Кресте.

Напомним, с 25 июня из-за сильных дождей были затоплены 98 населённых пунктов, 18 человек погибли, более 2,5 тыс. человек были эвакуированы. Из-за разгула стихии разрушены 12 автомобильных мостов, затоплено 49 социально значимых объектов: больницы, школы, детские сады.

С начала июля в Нижнетагильском отделении Красного Креста ежедневно работают, принимают и расфасовывают вещи пострадавшим в Иркутской области сёстры милосердия при храме Сергия Радонежского и студенты медицинского колледжа. По их словам, бывают дни, когда людей почти нет, а бывает, что выстраивается очередь из желающих помочь. Самые активные — это люди среднего возраста и старше. Также помогает местное отделение партии «Единая Россия»: единороссы нашли машину для перевозки вещей и организовали погрузку.

Сбор вещей продлится до 3 августа. Принести продукты питания, строительные материалы, средства личной гигиены можно в медицинский колледж на проспекте Ленина, 27 с 12:00 до 17:00 в рабочие дни, в субботу — с 11:00 до 16:00.