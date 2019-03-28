Красноярский коммунист откажется от мандата Жореса Алфёрова в Госдуме из-за отказа ЦИК Грудинину

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Пётр Медведев откажется от мандата депутата Госдумы, принадлежавшего академику Жоресу Алфёрову, который был передан ему по решению ЦИК, пишет «Интерфакс».

«Я откажусь от мандата в знак протеста против решения ЦИК, который отказал в передаче мандата Павлу Грудинину. Руководство партии и я считаем это решение предвзятым и приняли совместное решение об отказе от данного мандата. Для меня важно мнение ЦК партии и коммунистов Красноярского края, которые проголосовали за Грудинина», — сказал Медведев.

Напомним, ЦИК 20 марта отказался передать мандат, освободившийся после смерти нобелевского лауреата Жореса Алфёрова, экс-кандидату в президенты от КПРФ, директору подмосковного совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Причиной избирком назвал то, что на момент регистрации в качестве кандидата от КПРФ он не закрыл свои зарубежные счета, а депутатам их иметь запрещено. ЦИК самостоятельно решил передать вакантный мандат Петру Медведеву.