Красноярские чиновницы купили себе и родным бытовую технику на деньги ветеранов ВОВ

В Красноярском крае чиновники регионального министерства соцполитики обставили свои дома бытовой техникой, купленной на предназначенные ветеранам Великой Отечественной войны деньги, сообщает 360.tv.

Правоохранители задержали бывшего первого замминистра социальной политики края Наталью Колягину, экс-начальника отдела по делам ветеранов Ольгу Гилеву и двух её родственников. Их заподозрили в хищении средств, которые предназначались на подарки ветеранам ВОВ: изначально они должны были купить утюги, но фактически была куплена другая бытовая техника, которую сотрудники ведомства с родственниками присвоили себе.

В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На пресс-конференции представители региональных управлений СК РФ и ФСБ рассказали, что компания, через которую проводились госзакупки, принадлежит брату мужа одной из чиновниц. Контракты были заключены на общую сумму более 2,2 миллиона рублей.