Крафт-свидания для влюблённых готовит «АртРезиденция» на День Святого Валентина

14 февраля, в День влюблённых, в «АртРезиденции» на старом Демидовском заводе в Черноисточинске пройдут романтические мастер-классы для пар «МоркоФФь по-Щерновски (18+). Влюблённых приглашают принять участие в индивидуальных творческих занятиях и необычных фотосессиях, а также прокатиться в лифте с предсказаниями.

Для гостей готовят три мастер-класса. Первый и, пожалуй, самый романтичный — по гончарному делу. Влюблённые смогут повторить романтичную сцену из фильма «Привидение», в которой герои вместе сидели за гончарным кругом. Также пройдут мастер-классы по созданию свечи из натуральных материалов и мозаичного панно в стиле Антонио Гауди.

На все крафт-свидания нужно записаться заранее по телефону 8 (966) 703-97-49 (WhatsApp). Но можно приехать после 15:00 и поучаствовать в классических групповых мастер-классах.

Отметим, что, помимо творческих занятий, 14 февраля в «АртРезиденции» можно будет попасть в тематический кинозал «PRO Любоффь» в музее наличников, попробовать морковный кофе, сделать креативное фото в специальной фотозоне и в лифте с предсказаниями узнать, что ждёт вас в будущем.