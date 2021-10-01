Краеведам не даёт покоя рельс, найденный в школе Нижнего Тагила

Находка, сделанная строителями в школе № 23, заставила тагильских краеведов ещё раз вернуться к изучению происхождения «странного» рельса. В конце концов, не сами же строители нарисовали на рельсе клеймо демидовского завода… Рельс, безусловно, подлинный, но разобраться в его происхождении — вот что интересно.

Некоторые исследователи предположили, что рельсы, которые Нижнетагильский завод выпускал для внутреннего потребления (например, для шахтных работ), могли вообще не иметь клейма или же иметь другие обозначения. Такая практика существовала на некоторых металлургических заводах Нижегородской и Тульской губерний, на юге России.

По другой версии, в последней четверти XIX века в связи с развитием кустарных промыслов и появлением строительных подрядчиков из числа бывших крепостных и посессионных крестьян демидовские заводы увеличили продажу железа внутри своих заводских посёлков. В этот период при заводах открывались так называемые «метальные лавки», где продавалось различное железо. Там же появились в продаже и рельсы, которые широко использовались в строительстве. Такие рельсы имели клейма, отличные от утверждённых Министерством путей сообщения Российской империи, и отличались от них длиной. Выпуск таких рельсов резко увеличился в 1892 году, когда Елим Павлович Демидов начал строить узкоколейную железную дорогу от Нижнетагильского завода до Висимо-Уткинска.

Но как такие рельсы попали на строительную площадку школы № 23? Здесь нужно вспомнить, что в 1924 году Висимо-Уткинскую узкоколейку начали «перешивать» с колеи 1000 миллиметров под колею 883 миллиметра. Оставшиеся после этого лишние рельсы либо использовали на стройках города, либо просто сбросили с насыпи, чтобы впоследствии собрать. Один из таких рельсов нашёл в 2013 году тагильчанин Роман Гайнулин.

(фото Р. Гайнулин / с разрешения автора) (фото Р. Гайнулин / с разрешения автора)

Недавно подобный рельс был найден на территории бывшего подливного завода в Черноисточинске.

(фото Е. Третьякова / с разрешения автора) (фото Е. Третьякова / с разрешения автора) (фото Е. Третьякова / с разрешения автора)

Не исключено, что найденный в школе рельс — это далеко не последняя подобная находка, ведь в Нижнем Тагиле не один десяток зданий постройки конца XIX — начала ХХ века ждут своей очереди на реставрацию или капремонт. И важно, чтобы подрядчики, которые будут выполнять эти работы, относились к таким артефактам с особым вниманием, как это сделали работники ЗАО «Стройкомплекс» в школе № 23.

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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