КПРФ и ЛДПР сформируют коалиционное правительство в трёх регионах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил «Интерфаксу», что в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакассии, где недавно прошли выборы глав регионов, будет формировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство.

«Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — заявил Зюганов.

По его словам, в ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга. Зюганов обратил внимание на то, что Жириновский активно развивает эту инициативу.

«Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области [губернатором области является представитель ЛДПР Алексей Островский]», — сказал Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также подтвердил договорённость с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции.

Напомним, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову. Накануне кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил по итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, набрав 69,57%.

В Хакасии второй тур выборов пройдёт 7 октября, в нём примут участие кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов.