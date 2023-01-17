Котельно-радиаторный завод в Нижнем Тагиле продали за 217 млн рублей

Единственным претендентом на покупку Нижнетагильского котельно-радиаторного завода выступил бизнесмен Андрей Коробицин, который выкупил активы за 216,9 млн рублей. Аукцион по имуществу тагильского завода был повторным, поэтому его продавали с дисконтом в 10%. В итоге сумма скидки составила 24,1 млн рублей. Договор о купле-продаже НТКРЗ подписали на прошлой неделе, 13 января.

Объявление было опубликовано на сайте Avito.ru 24 октября 2022 года. Начальная цена лота составила 240,97 млн рублей. В имущественный комплекс входят производственные и вспомогательные сооружения: литейные цеха радиаторов, котлов, труб, а также механосборочный цех, корпус конвертеров и компрессорная. В объявлении указано, что предприятие обеспечено питьевой водой, которая подаётся при помощи городской системы водоснабжения, для технических нужд имеется скважина, очистка технической воды проходит в шламоотстойнике, расположенном в отдельно стоящем здании. Проведено отопление. Предприятие имеет разветвлённую газовую сеть для технологических нужд, один ввод и единый узел коммерческого учёта, общая мощность трансформаторов — 6,5 мВт, 13 подстанций. В собственности также станция «Строитель» с железнодорожными путями 8200 метров и внутризаводские пути. В отчёте оценщиков указано, что уровень износа многих объектов достиг 75–80%.

Арбитражный суд Свердловской области в 2018 году признал НТКРЗ банкротом. В 2020 году Коробицин также с банкротных торгов выкупил половину имущественного комплекса ООО «Кунгурский машиностроительный завод», находящегося в Пермском крае. Сумма сделки составляла почти 67 млн рублей. По информации системы «Контур.Фокус», после приобретения завода на территории работали ещё две компании бизнесмена под названием «Ревдинский логистический комплекс» (ранее — «Виват») и компания «Мартин». В июне 2022 года Коробицин вышел из состава учредителей обеих организаций, а в сентябре прошлого года адреса компаний изменились на свердловские.