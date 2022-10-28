В Нижнем Тагиле выставили на продажу котельно-радиаторный завод за 241 млн рублей 

В Нижнем Тагиле выставлен на продажу котельно-радиаторный завод, который расположен в Дзержинском районе на Восточном шоссе, 22. Промышленная площадка площадью 253 тысячи кв. метров продаётся за 241 млн рублей.

Объявление о продаже было опубликовано на Avito 24 октября. Уточняется, что Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (НТКРЗ) — одно из крупнейших чугунолитейных предприятий России.

Реализация комплекса осуществляется на торгах, текущая цена лота составляет 240 971 686 рублей. При этом реальная стоимость актива, как утверждает продавец, в текущем состоянии составляет не менее 500 млн рублей.

В состав имущественного комплекса входят производственные и вспомогательные сооружения: литейные цеха радиаторов, котлов, труб, а также механосборочный цех, корпус конвертеров и компрессорная. Предприятие обеспечено питьевой водой, которая подаётся при помощи городской системы водоснабжения, для технических нужд имеется скважина, очистка технической воды проходит в шламоотстойнике, расположенном в отдельно стоящем здании. Отопление АБК и производственных помещений осуществляется по централизованной системе отопления с помощью модульной газовой котельной мощностью 5,920 Мвт. Предприятие имеет разветвлённую газовую сеть для технологических нужд, один ввод и единый узел коммерческого учёта. Общая мощность трансформаторов — 6,5 мВт, 13 подстанций. В собственности также станция «Строитель» с железнодорожными путями 8200 метров и внутризаводские пути.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области признал НТКРЗ банкротом в 2018 году.