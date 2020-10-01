Корреспонденты «Дождя» и Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), сообщается на сайте телеканала.

Еловский не пострадал и находится в бомбоубежище. Вместе с ним были иностранные журналисты, в том числе из Ливана, они ехали в разных машинах. Им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды. Затем они остановились в центре города, чтобы решить, что делать дальше, и в этот момент услышали звуки взрывов за несколько десятков метров.

Правительство Армении в Twitter сообщило, что в результате обстрела пострадали два французских журналиста газеты Le Monde, их госпитализировали.

«К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле», — рассказал Еловский.

Он добавил, что в центре города, где находились журналисты, были и мирные жители.