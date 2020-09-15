Корпорация «ВСМПО-Ависма» переходит на полный рабочий день

Крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» выводит в сентябре на полный рабочий день 1500 сотрудников, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, в сентябре почти 60% коллектива предприятия будет работать в обычном режиме.

В корпорации отметили, что перевод персонала на стабильный график работы стал возможен благодаря слаженной и эффективной работе коллектива: работники откликнулись и согласились на перевод на загруженные участки предприятия и в новый цех по обслуживанию промышленных объектов ВСМПО (цех 52), специально созданный для сотрудников, временно не задействованных на основном месте работы. Дирекция по маркетингу провела активную работу по наполнению портфеля заказов, и все дирекции — по оптимизации бизнес-процессов и сокращению непроизводственных затрат.

«Новый цех, куда временно переведены сотрудники, позволяет сохранить персонал предприятия, обеспечив его работой, сохранить полный рабочий график и заработную плату сотрудника не ниже средней заработной платы по прежнему месту работы, сегодня это порядка 40–45 тысяч рублей. Также в центре занятости Верхней Салды сегодня уже открыты вакансии ВСМПО на профессию машинистов кранов, которая требует специальной подготовки, а также вакансии, не востребованные сотрудниками предприятия, — в частности, уборщиков, охранников», — прокомментировала директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» Ирина Хасангатина.

Поэтапно на полный рабочий день персонал предприятия будет переводиться до конца 2020 года.