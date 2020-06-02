Коронавирусные ограничения для экономики будут полностью сняты к июлю следующего года

Согласно тексту проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая, полное снятие возникших из-за коронавируса ограничений для российской экономики возможно лишь к июлю 2021 года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, план предусматривает три этапа восстановления экономики страны. С июня по сентябрь 2020 года пройдёт стадия адаптации. Главной задачей на этот период является недопущение дальнейшего падения доходов населения, а также распространение рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизация ситуации в наиболее пострадавших отраслях.

По словам источника издания, первый этап характеризуется продолжением ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса. По его оценке, до 70% российских регионов к концу этой фазы будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.

Вторая стадия, предполагающая восстановительный рост экономики и доходов граждан, должна пройти с октябрь 2020 по июнь 2021 года. При этом должны быть приняты меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Согласно нацплану, экономика заработает без ограничений только на третьей стадии активного роста — с июля по декабрь 2021 года. В этот период планируется «обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост».

Как следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, на первом этапе снятия ограничений будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице. При этом во время прогулок будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Также будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и «отдельные образовательные организации». Ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале сохранятся. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения: школы, колледжи и вузы. Также откроются парки, скверы и другие места отдыха, при условии социального дистанцирования.