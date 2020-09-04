Координатора штаба Навального в Архангельске оштрафовали за публикацию клипа Децла

Координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова оштрафовали на 4 тысячи рублей за публикацию клипа Децла «Лигалайз» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сделанную несколько лет назад.

В архангельском штабе сообщили, что суд счёл видеозапись пропагандой наркотических средств. Примечательно, что в указанной песне Децла нет ни одного упоминания видов наркотиков.

«На протяжении всей песни фигурирует слово “курят”, но что курят, не говорится. Вот наркоконтроль говорит, что наркотики — у кого что болит. А вот я думаю, что табак ну или их глупые распоряжения преследовать меня за мою политическую деятельность», —прокомментировал ситуацию Боровиков «МБХ медиа».

Напомним, недавно правоохранительные органы Курганской области завели дело по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» на художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву за то, что она в 2010 году опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» клип группы Alai Oli «Зачем ты под чёрного легла?».