«Контроль будет строгим»: на месте возведения моста через Нижнетагильский пруд начал работать строительный контроль

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» предъявили к сдаче первые работы представителям компании «Масштаб», выигравшей конкурс на осуществление функций строительного контроля при возведении мостового перехода через городской пруд, сообщается на сайте городской администрации.

Сегодня на месте строительства моста инспекторы осмотрели результат подготовительных работ по нескольким направлениям деятельности: снос мешающих строительству мостового перехода построек, вырубка деревьев и кустарников, отсыпка дороги на подъездах к объекту.

«Показали специалистам всё, что было сделано нами к настоящему моменту. Часть работ уже была принята. С сегодняшнего дня и до завершения строительства будем работать с ними в ежедневном режиме», — отметил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В отличие от подрядчиков, представители Службы заказчика городского хозяйства работают с инспекторами уже с 20 марта — с момента заключения муниципального контракта. По словам главного инженера МКУ «СЗГХ» Сергея Гладышева, понимание полностью налажено, между организациями нет никаких разногласий по подходам к осуществлению строительного контроля.

«Видно, что специалисты высокого уровня, не первый день на стройке и толк в контроле за возведением масштабных объектов знают. Нам предстоит три года совместной работы над значимым для города проектом. Надеемся на плодотворное и эффективное взаимодействие с коллегами», — подчеркнул он.

Один из осуществляющих проверки специалистов — Александр Долгов — впервые оказался в Нижнем Тагиле. Он поделился впечатлениями о проекте, городе и первых результатах работы строителей.

«За годы своей работы я участвовал в строительстве различного рода сооружений в десятках городов нашей страны. Нижний Тагил мне нравится. Красивая набережная. Зелёный центр. Наш объект также должен его украсить. Этот мост — значимый для города объект, контроль над строительством будет строгим. Тагильчанам повезло, далеко не в каждом муниципальном образовании выделяют несколько миллиардов рублей на решение вопросов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры. Увидев первые результаты строителей, могу сказать, что процесс начался, ход работ нас устраивает, есть аспекты, которые можно улучшать. Будем вместе повышать культуру производства», — сказал он.

По словам Александра Долгова, в настоящий момент на объекте действуют только два инспектора, в будущем штат расширится до шести: им предстоит оценивать как непосредственно возведение моста, так и качество всех работ, связанных со строительством сопутствующей инфраструктуры.