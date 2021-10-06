Контрактника из ракетной части под Нижним Тагилом задержали с наркотиками

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали военного из части, расположенной в Свободном: мужчина поднял «закладку», против него возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 228 УК РФ), со ссылкой на источник в силовых структурах пишет E1.ru.

«В начале октября задержали контрактника при поднятии "закладки" в черте города. Около двух граммов мефедрона. Возбудили уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта и отпустили под подписку. Начальство приезжало выручать его. Это уже второй случай за неделю», — сообщил собеседник издания.

В полиции воздержались от комментария по этому эпизоду, переадресовав к военным. Редакция отправила официальный запрос в пресс-службу Минобороны, ответа пока не поступило.

Напомним, ранее в военной части, расположенной в Свободном, за два дня погибли двое срочников.