Контрафактный алкоголь и табачную продукцию изъяли из четырёх магазинов Нижнего Тагила

Координатор проекта «Народный контроль» в Нижнем Тагиле Илья Силяев и сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» провели рейд по нескольким торговым точкам города. В четырёх магазинах выявлены нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукцией.

По словам общественников, нарушения нашли в магазинах «Сабрина» на улице Окунева, 27, «Мясной дворик» на Ульяновской, 42, «Маячок» на Орджоникидзе, 37 и в павильоне на Черноисточинском шоссе, 1а.

Поводом для проведения оперативных мероприятий стали жалобы местных жителей на онлайн-карте нарушений «Народного контроля». На ней жители Свердловской области могут анонимно указать места, где совершаются правонарушения. Среди них могут быть продажа алкоголя после 23:00, нелегальная торговля спиртом и крепким алкоголем, продажа алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним, а также реализация алкогольной и табачной продукции без акцизной марки.

В общей сложности полиция обнаружила 29 бутылок предположительно поддельного крепкого алкоголя, полторы тысячи пачек контрафактных сигарет и 36 литров спиртосодержащих напитков. На данный момент вся продукция изъята, составлены административные протоколы. Сотрудники отделения полиции проводят проверку.