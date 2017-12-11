Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

С 11 декабря консульство США в Екатеринбурге возобновило проведение собеседований для получения визы, пишет E1.ru. Также собеседования можно будет пройти в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве.

«Москва рассматривает обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке как шаг в правильном направлении», — прокомментировали ситуацию в Министерстве иностранных дел.

В то же время количество визовых собеседований будет ограничено, что вызвано июльским решением Владимира Путина о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии.

Напомним, 23 августа дипломатические представительства США в регионах, в том числе и в Екатеринбурге, заявили о прекращении выдачи виз. В ноябре консульство США в Екатеринбурге возобновляло выдачу виз тем, кому не требовалось прохождение собеседования.