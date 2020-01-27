Конституционный суд России постановил пересмотреть дело осуждённого по «дадинской статье» Константина Котова

Конституционный суд России 27 января вынес постановление о пересмотре приговора по делу Константина Котова, который был признан виновным по «дадинской статье» 212.1 УК РФ за неоднократные нарушения на митингах. Мужчина был приговорён к четырём годам колонии.

Как пишет Znak.com, несколько дней назад президент Владимир Путин поручил генпрокуратуре проверить законность этого приговора.

«Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с её конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года <...>, подлежат пересмотру в установленном порядке», — цитирует ТАСС решение Конституционного суда.

Напомним, в 2016 году по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий осудили активиста Ильдара Дадина. Приговор был отменён в 2017 году Президиумом Верховного суда. Дадина освободили из-под стражи и признали его право на реабилитацию. Вторым осуждённым по этой статье в начале сентября 2019 года стал фигурант «московского дела» Константин Котов.