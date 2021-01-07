Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах

Конгресс США на специальном заседании утвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента, сообщает CNN. Байден получил 306 голосов выборщиков, действующий президент республиканец Дональд Трамп — 232 голоса.

Совместное заседание Конгресса с участием членов Палаты представителей и Сената должно было пройти днём 6 января. Однако из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа заседание были прервано на несколько часов.

Во время штурма Капитолия погибли 4 человека.