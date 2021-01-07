Митинг в поддержку Трампа закончился штурмом Капитолия и гибелью четырёх человек

В ходе беспорядков и штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на начальника полиции Вашингтона Роберта Конти. По его словам, три человека погибли из-за «отдельных неотложных медицинских ситуаций». Ранее стало известно о смерти женщины, пострадавшей во время столкновений, она была застрелена полицией.

В ходе беспорядков 14 офицеров полиции получили ранения и травмы. Задержаны 52 человека. После штурма в здании Капитолия были обнаружены две трубчатые бомбы — одна в офисе Национального комитета Республиканской партии, другая в Национальном комитете Демократической партии. А в грузовике на территории Капитолия полиция нашла пистолеты и бутылки с зажигательной смесью.

Штурм Капитолия начался накануне, 6 января, во время совместного заседания обеих палат Конгресса США, которые по закону окончательно утверждают результаты президентских выборов. Недалеко от здания проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором он заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Затем его сторонники пошли на штурм Капитолия.

Сенат и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания Конгресса. Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18:00 по местному времени. Сам Трамп в твиттере обратился к протестующим и призвал их действовать мирно.

После того, как демонстранты покинули здание, заседание парламента продолжилось.