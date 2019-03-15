​Конфликт пятого поколения: как в России пытаются решить судьбу 5G

Минкомсвязь настаивает на создании единого инфраструктурного оператора, который займётся развитием сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

В качестве основного варианта развития технологии предложено создание единого инфраструктурного оператора. Против такого сценария ранее выступали МТС и «Билайн», так как, по их мнению, он несёт риски для информационной безопасности и конкуренции. В январе на круглом столе в Аналитическом центре против создания единого инфраструктурного оператора выступила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, отметив, что это «худший вариант из всех предложенных», исходя из опыта других стран. На том же мероприятии такой подход критиковал и глава Минкомсвязи Константин Носков.

РБК разбирался, почему Минкомсвязь настаивает на создании единого инфраструктурного оператора и каковы шансы, что правительство не учтёт мнение двух крупнейших игроков рынка.

Первая версия концепции развития 5G была разработана в конце 2018 года НИИ радио (НИИР) по заказу Минкомсвязи. Общие затраты операторов для развёртывания сетей 5G в Москве к 2024 году могут составить 41 млрд руб. при преимущественно самостоятельном строительстве сетей, 29 млрд руб. — при использовании части инфраструктуры совместно и 19 млрд руб. — при развитии единой национальной сети.

За создание единого инфраструктурного оператора несколько лет выступает «Ростелеком», который хотел бы выполнять роль подобного оператора.

Из предложенной Минкомсвязью версии концепции следует, что единый инфраструктурный оператор — это консорциум, который объединит операторов мобильной и фиксированной связи, а также поставщиков оборудования. Он будет держателем радиочастотного спектра и не сможет передавать права на использование частот другому юрлицу. Участники консорциума должны будут заключить рамочный договор, определяющий общие условия обязательных взаимоотношений сторон.

При этом в конце декабря замглавы Минкомсвязи Олег Иванов говорил, что для тестирования 5G ведомство планирует выделить полосы радиочастот 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Среди участников рынка нет единого мнения относительно предложенного Минкомсвязью варианта развития 5G. Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил, что они поддерживают идею создания консорциума мобильных операторов, но без образования нового юридического лица. Задачами консорциума должны быть обеспечение возможности развёртывания сетей 5G в условиях крайне ограниченного радиочастотного спектра.

Представитель «Мегафона» Дмитрий Лукьянчиков отметил, что в существующих рыночных условиях «самым выгодным и логичным вариантом внедрения нового стандарта является кооперация нескольких игроков».

Представитель Федеральной антимонопольной службы не стал комментировать концепцию Минкомсвязи, отметив, что служба не получала документ. Представитель «Ростелекома» также не ответил на вопросы РБК.