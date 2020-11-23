Конец ноября в Нижнем Тагиле будет снежным и не по сезону тёплым

Синоптики обещают тагильчанам снежную и тёплую для ноября погоду на этой неделе. В понедельник и вторник будет пасмурно, но уже в среду пойдёт снег. Осадки прогнозируются до конца недели. На улице ожидается минус 4–7 градусов днём (по ощущениям минус 10–12 градусов) и до минус 9 градусов ночью. Ветер в ближайшие дни ожидается преимущественно южный.

В целом в Свердловской области столбики термометров будут держаться в начале рабочей недели на уровне минус 2–7 градусов в дневное время и минус 6–11 градусов по ночам. Уральский гидрометцентр прогнозирует жителям региона облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и южный или юго-западный ветер с порывами до 10 м/с.