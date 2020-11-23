Общество

Конец ноября в Нижнем Тагиле будет снежным и не по сезону тёплым

23.11.2020 10:54
Конец ноября в Нижнем Тагиле будет снежным и не по сезону тёплым

Синоптики обещают тагильчанам снежную и тёплую для ноября погоду на этой неделе. В понедельник и вторник будет пасмурно, но уже в среду пойдёт снег. Осадки прогнозируются до конца недели. На улице ожидается минус 47 градусов днём (по ощущениям минус 1012 градусов) и до минус 9 градусов ночью. Ветер в ближайшие дни ожидается преимущественно южный.  

В целом в Свердловской области столбики термометров будут держаться в начале рабочей недели на уровне минус 27 градусов в дневное время и минус 611 градусов по ночам. Уральский гидрометцентр прогнозирует жителям региона облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и южный или юго-западный ветер с порывами до 10 м/с.

Фото: yandex.ru/images
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