«Кому на Руси жить плохо»: РИА Новости опубликовало список российских актёров, которые критикуют страну

Информагентство РИА Новости опубликовало материал о российских актёрах, критикующих Россию и её граждан. В список попали Алексей Серебряков, Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин.

Поводом для публикации стали высказывания Алексея Серебрякова, который в интервью Юрию Дудю заявил, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

После интервью с осуждением Серебрякова выступили многие российские деятели культуры.

«Особое возмущение вызвал тот факт, что Серебряков с семьёй с 2012 года проживает в Канаде, но продолжает сниматься преимущественно в отечественных картинах», — говорится в публикации РИА Новости.

Вторым в списке агентства указан актёр Анатолий Пашинин, который, по информации издания, «неоднократно высказывался против политической ситуации в России», а также «выступал в поддержку Евромайдана и за "тотальную войну" в Донбассе». Более того, Пашинин вступил в вооружённые формирования «Правого сектора» — организации, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Третий актёр в списке — Дмитрий Дюжев, который в ноябре 2017 года в интервью латвийскому телеканалу LTV рассказал, как пассажиры экономического класса не пропустили его к стойке регистрации в аэропорту без очереди, хотя у него был билет в бизнес-класс.

«Правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы дешёвые и бездарные. Вы этого заслуживаете <…> Я-то думал, что россияне — порядочные, культурные, образованные, духовные люди», — сказал Дюжев.

На четвёртом месте в списке оказался Константин Райкин. Агентство упомянуло его речь о цензуре на съезде Союза театральных деятелей России, а также высказывания Райкина о том, что проверки в его театре «Сатирикон» являются местью министра культуры Владимира Мединского за речь на съезде.