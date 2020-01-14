Комсомольский сквер в Нижнем Тагиле отремонтируют в 2020 году

Комсомольский сквер возле Нижнетагильского театра кукол будет отремонтирован в этом году. Об этом зашла речь во время выездного совещания мэра Владислава Пинаева, посвящённого содержанию дорог, парков и скверов Ленинского района.

В 2020 году благоустройство Комсомольского сквера будет проведено в рамках муниципального контракта. ООО «Капиталстрой», выполняющее текущее содержание объекта, весной восстановит облицовку клумб и лестничных пролётов, отремонтирует сломанные скамьи и урны, заменит разбитые уличные фонари, сообщает пресс-служба мэрии.

«Комсомольский сквер — одна из наиболее перспективных для развития площадок в центре города, но пока её состояние оставляет желать лучшего. В будущем необходимо заняться комплексным благоустройством сквера: полностью заменить систему наружного освещения, отремонтировать фонтан, установить малые архитектурные формы. Специалистам МУП “Тагилгражданпроект” дано поручение разработать эскизный проект реконструкции объекта, чтобы включить его в заявку на участие в федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” в 2021–2022 годах», — заявил Владислав Пинаев.

Также вместе с главой Ленинского района Геннадием Мальцевым мэр побывал в парке «Народный». Чиновники обсудили вопрос усиления мер по контролю за сохранностью объектов в парке на реке Тагил. В новогодние праздники вандалы испортили здесь скульптуры, сломали и скинули в реку детские качели. Работы по монтажу на прежнем месте детского аттракциона взяла на себя компания «Комавтотранс», занимающаяся содержанием общественной территории.