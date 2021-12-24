Комплекс сталинок в центре Нижнего Тагила может получить статус объекта культурного наследия региона 

Застройка 1950-х годов в центральной части Нижнего Тагила попал в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Соответствующее постановление подписано начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Евгением Рябининым. Включение в этот список не приравнивается к присвоению нового статуса, а является поводом для проведения государственной историко-культурной экспертизы, пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Ранее ряд местных СМИ сообщили, что комплекс домов, являющихся образцом стиля сталинский ампир, на проспектах Строителей, Мира и Ленина получил статус объекта культурного значения. Однако эта информация не соответствует действительности. Дело в том, что включение в перечень новых выявленных объектов культурного наследия является первой ступенькой к присвоению «охранного» статуса. В течение 90 дней после подписания соответствующего постановления управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области должно собрать комиссию и провести историко-культурную экспертизу.

«Включение в перечень выявленных объектов культурного наследия не равно присвоению этого статуса. Экспертиза управления государственной охраны должна проверить все имеющиеся документы и данные и только после этого принять решение о присвоении статуса объекта культурного наследия федерального или регионального значения», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Статус объекта культурного наследия не позволяет менять облик здания, а все ремонтные работы, даже замена одной небольшой трубы, должны согласовываться с различными ведомствами, что может значительно усложнить жизнь собственникам жилья.

Добавим, что инициатива присвоения нового статуса сталинкам в центре Нижнего Тагила принадлежит жильцам дома на проспекте Строителей, 10/15. Осенью неравнодушные тагильчане поссорились с мэрией из-за архитектурной подсветки их дома. Жильцы считают, что прожекторы будут ярко светить в окна их квартир и мешать спать. Но на этой неделе подрядчик приступил к монтажу подсветки на фасадах шести сталинок. Как отметили в пресс-службе мэрии, работы по контракту продолжаются и вскоре светодиодные лампы украсят и дом на Строителей, 10/15.