Комплекс «Гора Белая» получил звание «Лучший в России горнолыжный курорт Уральского Федерального округа»

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» удостоен звания «Лучший в России горнолыжный курорт Уральского Федерального округа» в рамках II Национальной премии «Горы России».

По итогам онлайн-голосования, которое проходило с 1 августа по 15 октября 2023 года, горнолыжный курорт «Гора Белая» получил 120 тысяч голосов.

Отметим, что национальная премия «Горы России» проводится для популяризации горнолыжного туризма. Организатором выступает АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий».

Напомним, что объём инвестиций в развитие горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом составит 22,5 млрд рублей. Инвестором проекта выступает группа «Синара».