Инвестиции в развитие комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом составят 22,5 млрд рублей

Объём инвестиций в развитие горнолыжного комплекса «Гора Белая» под Нижним Тагилом составит 22,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе своего выступления перед депутатами Законодательного собрания.

«Там будет построено 37 трасс, будет улучшена инфраструктура, увеличено количество гостиничных номеров. Сделаем более удобные подъездные пути, это достаточно серьёзный проект, это то, что возьмёт на себя бюджет. Всё, что возьмёт концессионер, — это привлечение дополнительных денег. Порядка 22,5 млрд рублей будет привлечено в этот проект», — отметил губернатор, отвечая на вопрос депутата Вячеслава Малых.

По словам Евгения Куйвашева, перед инвестором, группой «Синара», ставится задача сделать курорт круглогодичным, в том числе за счёт развития экотуризма.

О том, что компания «Синара» может принять участие в развитии туристического кластера «Гора Белая», стало известно в июле на международной выставке «Иннопром-2023». Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что в туркластер входят горнолыжный семейный курорт «Гора Белая», экомаршрут «Река Чусовая», тематические парки в посёлке Висим. В ближайшие пять лет на территории туркластера планируют создать сопутствующую транспортную, инженерную и информационную инфраструктуру. Здесь должны появиться новые горнолыжные трассы и канатные дороги, гостиничные комплексы, оборудованные места отдыха, кафе, рестораны в близлежащих населённых пунктах.

Туристический кластер «Гора Белая» — проект правительства Свердловской области, он стартовал в 2018 году. Его анонсировал как место притяжения для туристов со всей России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу активно поддержал первый губернатор региона Эдуард Россель.

С момента появления идеи в туристический кластер на базе горнолыжного комплекса «Гора Белая» свердловские власти вложили почти 500 млн рублей в виде субсидий УК ТРК «Гора Белая» и УК ТРК СО. В 2023 году из областной казны на проект выделено 68,3 млн рублей. Средства должны пойти на развитие проекта туркластера «Гора Белая», частично на проведение проектно-изыскательских работ для строительства водозаборного узла, а также на решение земельных вопросов и привлечение инвесторов.

Первоначально общая стоимость проекта туркластера «Гора Белая» оценивалась в 45 млрд рублей. Предполагалось, что к 2028 году турпоток мог бы увеличиться с 300 тысяч до 1,5 млн туристов в год.