Компания сына Чайки стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области

Оператором региональной системы вывоза мусора на территории Ярославской области стало ООО «Хартия» — компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России Юрия Чайки, со ссылкой на протокол торгов пишет «Дождь».

Как указано в документации, единый оператор будет отвечать в регионе за сбор, вывоз и утилизацию мусора. Договор с ним заключается сроком почти на девять лет, стоимость контракта — около 16 миллиардов рублей.

Заявку компании-конкурента «Хартии» — ООО «Спецтехуборка» — конкурсная комиссия сочла не соответствующей требованиям торгов. В протоколе заседания комиссии говорится, что ею было принято решение «признать конкурсный отбор несостоявшимся», считать, что на него «подана только одна заявка, отвечающая требованиям правил и документации об отборе», и «заключить с ООО „Хартия“ соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)».

«Хартия» уже работает в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области, а также в Дзержинском районе Ярославля.

Сделку по покупке 60-процентной доли в ООО «Хартия» сын генпрокурора Игорь Чайка завершил в декабре 2017 года. Доля в 40% осталась у основателя компании Александра Цуркана. Чайка рассказывал РБК, что сделка пройдёт в два этапа.

«На первом этапе прежний собственник продает нам 60% "Хартии", а в следующем году полностью выходит из компании», — говорил он.

Компания была основана в 2012 году, по информации РБК, ей принадлежит сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов. В 2015 году она выиграла два контракта сроком на 15 лет на вывоз мусора в столице на общую сумму в 42,6 миллиарда рублей. В 2017 года «Хартия» заключила новые контракты на 182 миллиона рублей.

Ранее в Ярославле прошла акция протеста против ввоза из Москвы мусора на свалку «Скоково». В ней приняли участие несколько сотен человек, потребовавшие прекратить ввоз и утилизацию на территории Ярославской области мусора из Москвы и других регионов. Акции против мусорных свалок в минувшую субботу, 14 апреля, также прошли в Подмосковье. В них участвовали жители Волоколамска, Балашихи, Серпухова, Клина, Сергиева Посада, Красноармейска, Лобни, Коломны и Шатуры.