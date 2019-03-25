Компания «повара Путина» получила лицензию на работу с вирусами и микроорганизмами

Комбинат питания «Конкорд», который принадлежит Евгению Пригожину, получил лицензию на работу в области исследования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-модифицированных вирусов и микроорганизмов, со ссылкой на данные из базы «СПАРК» пишет принадлежащее Михаилу Ходорковскому «МБХ-Медиа».

В документах сказано, что «Конкорд» получил лицензию на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах. Лицензия была выдана «Конкорду» 13 ноября 2018 года.

Согласно постановлению правительства «О лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний», документ даёт право компании «Конкорд» проводить эксперименты, исследования и производственные работы с микроорганизмами, их производными, музейными штаммами и материалом заражённого I–IV групп патогенности: сюда относятся чума, геморрагическая лихорадка, сибирская язва, бешенство, холера и другие. Лицензия «Конкорда» также даёт право на проведение генетических манипуляций с вирусами и микроорганизмами на молекулярном и клеточном уровнях.

Напомним, «Конкорд» приобрёл скандальную славу после вспышки дизентерии, произошедшей в начале года в нескольких детсадах Москвы. Во все детсады, где зафиксированы случаи дизентерии, фирма поставляла продукты питания.