Компания Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора РФ

Американская корпорация Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включённым в санкционный список США, пишет «Коммерсантъ». С 29 января Oracle запрещены как новые сделки с ними, так и продление, изменение и обновление действующих контрактов.

Запрет коснулся «Газпрома», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа и «Роснефти», их дочерних предприятий и зарубежных проектов. Зависимость находящейся под санкциями США с 2014 года нефтегазовой отрасли РФ от иностранного ПО все ещё высока, и полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб, считают участники рынка.

Американская Oracle предупредила российских партнёров о соблюдении новых санкционных требований США, направленных на заказчиков нефтегазового сектора. Речь идёт о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, подпадающее под действие американской директивы № 4. Запрет распространяется на проекты, стартовавшие 29 января 2018 года или позже. Ограничение также касается любых возобновлений, изменений или продлений уже заключённых контактов. Оно не распространяется только на предоставление финансовых услуг, например по бухучету или страхованию. Сделки, не соответствующие требованиям, могут быть задержаны или отклонены, предупредила Oracle.

К письму прилагается список компаний, подпадающих под санкции, в котором 283 названия, в том числе предприятия «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза». Санкции применяются и к тем структурам, в капитале которых доля включённой в список компании составляет от 33% или она имеет большинство прав голоса.

Oracle — не первая американская компания, ужесточившая работу с российскими заказчиками из-за санкций. По информации Reuters, в конце 2017 года Merlion и RRC, российские дистрибуторы Microsoft, ввели новые ограничения на продажу её софта для более чем 200 фирм в России.