Компания Moderna заявила о 100%-й эффективности своей вакцины против тяжёлых форм ковида

Американская компания Moderna сообщила, что разработанная её специалистами вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжёлой форме заболевания — в 100%, говорится в сообщении компании о подаче документов на регистрацию вакцины в США.

Всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек, из них коронавирусом заболели 196 человек — это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В этом случае, делают вывод в компании, эффективность вакцины составила 94,1%.

Кроме того, отмечается, что среди участников испытаний 30 человек заболели тяжёлой формой COVID-19 — это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжёлой форме не болел, что свидетельствует о 100%-й эффективности вакцины в таких случаях. Отдельно отмечается, что в ходе исследований от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

16 ноября Moderna сообщила, что в ходе третьей стадии испытаний её вакцина показала эффективность в 94,5% случаях, однако тогда оценка основывалась на анализе 95 заболевших.

В ноябре компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2 показала 95%-ю эффективность по итогам третьей фазы исследований. Разработчики российской вакцины «Спутник V» оценили эффективность своей вакцины в 92%, компания AstraZeneca объявила, что эффективность её вакцины, разрабатываемой вместе с Оксфордским университетом, составила 70%.