Компания «Кэшбери», которую ЦБ посчитал «пирамидой», объявила о закрытии (ВИДЕО)

Компания «Кэшбери», которая называет себя финансово-инвестиционным холдингом, объявила о закрытии, говорится в опубликованном на YouTube видеообращении главы компании Артура Варданяна.

«Компания прекращает работу в прежнем режиме. Регистрация на сайтах инвестиционных платформ невозможна», — говорится в обращении.

По словам Варданяна, компания зафиксирует долговые обязательства перед инвесторами.

«Финансовые ресурсы для погашения долговых обязательств у нас имеются. Пусть и не в полном объёме на текущий момент времени», — сказал глава компании.

Он также отметил, что на компанию «будут объявлять охоту» до тех пор, пока она не уйдет с рынка.

Ранее, в начале октября, в Банке России заявили, что у группы компаний «Кэшбери» есть «явные признаки» классической финансовой пирамиды. Регулятор передал информацию о группе в генпрокуратуру и МВД. 12 октября «Кэшбери» объявила, что уходит на «трёхнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платёжной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами».

«Кэшбери» работала по принципу «площадки взаимного кредитования». Как отмечает РБК, компания прогнозирует доходность до 600% годовых для займов физлицам, до 228,5% годовых для займов предприятиям.

Фото: РИА Новости