Компания из Нижнего Тагила стала лучшим экспортёром среди малых предприятий в Свердловской области

Тагильская компания «Иридиум», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, вошла в число победителей конкурса «Лучший экспортёр Свердловской области — 2019». Она стала лучшей в номинации «Малый бизнес среди малых предприятий». Специальным призом в этой номинации была отмечена также организация «Форматек», занимающаяся изготовлением металлических изделий для дорожного строительства.

Всего, по данным департамента информполитики региона, было семь номинаций. Награды победителям 7 октября вручала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге в рамках «Экспортного марафона».

«В Свердловской области более полутора тысяч предприятий, которые поставляют продукцию на экспорт, вклад малого и среднего бизнеса в настоящее время составляет порядка 5%. Наша задача в рамках реализации национального проекта “Экспорт” — увеличить эту долю почти вдвое, до 9%, к 2024 году. Этот конкурс наряду с существующими инструментами поддержки помогает приблизиться к этой цели», — отметила Виктория Казакова.

Замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал, что в 2019 году Центр поддержки экспорта помог более 70 компаниям заключить контракты на сумму около 6 млн долларов. Ещё порядка 100 организаций находятся сейчас на этапе консультирования.

«Конкурс “Лучший экспортёр Свердловской области” проводится в нашем регионе пятый год. Его главная задача — популяризация идеи среди малого бизнеса, что выйти на экспорт — это реально. В этом году заявилось рекордное число участников. В числе критериев отбора — динамика экспортного роста и соотношение количества экспортных контрактов и числа сотрудников компании», — рассказал Валерий Пиличев.

В номинации «Малый бизнес среди микропредприятий» лучшей признана ТЛК «Капитал Логистик», в номинации «Средний бизнес» — «Российский металлопрокат», в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» — «Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН», в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» — внедренческое конструкторское предприятие «Сигнал-Пак», в номинации «Прорыв» — «ДК-СП». «Гуру экспорта» стала компания «ФОТЕК», разработчик и производитель электрохирургического и ультразвукового кавитационного медицинского оборудования и инструментов.