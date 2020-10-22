Компания Huhtamaki расторгла договор и отказалась от размещения производства в «Титановой долине» 

Руководство «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» заявил о разрыве отношения с «Титановой долиной». В качестве причин компания Huhtamaki называет неблагоприятную экономическую ситуацию, вызванную COVID-19, и нарушение сроков по договорам, в том числе со стороны управляющей компании. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
«В том числе [повлияла] задержка на четыре месяца сроков выполнения проектных и изыскательских работ, которая, к сожалению, также возникла у управляющей компании в связи с распространением новой короновирусной инфекции и переходом на дистанционную работу. В итоге компания приняла решение максимально оптимизировать капитальные расходы и отказаться от проекта. В данный момент сторонами определяется процедура расторжения договора», — рассказали в компании.
- Huhtamaki планировали создать в Верхней Салде подразделение, которое будет выпускать экологически чистую упаковку для яиц и держатели для чашек, используя переработанное волокно в качестве сырья. Завод в «Титановой долине» должен был стать третьим производством концерна в России.
- В 2019 году региональное Министерство финансов нашло нарушения в работе особой экономической зоны «Титановая долина». Тогда ОЭЗ не достигла отдельных показателей по эффективности использования бюджетных денег и не обеспечила выполнение планов мероприятий.
- Позже Артемия Кызласова обвинили получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан 17 февраля сотрудниками Свердловского управления ФСБ в кафе бизнес-центра «Высоцкий», где располагается офис «Титановой долины».