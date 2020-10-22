Компания Huhtamaki расторгла договор и отказалась от размещения производства в «Титановой долине» 

Руководство «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» заявил о разрыве отношения с «Титановой долиной». В качестве причин компания Huhtamaki называет неблагоприятную экономическую ситуацию, вызванную COVID-19, и нарушение сроков по договорам, в том числе со стороны управляющей компании. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

«В том числе [повлияла] задержка на четыре месяца сроков выполнения проектных и изыскательских работ, которая, к сожалению, также возникла у управляющей компании в связи с распространением новой короновирусной инфекции и переходом на дистанционную работу. В итоге компания приняла решение максимально оптимизировать капитальные расходы и отказаться от проекта. В данный момент сторонами определяется процедура расторжения договора», — рассказали в компании.