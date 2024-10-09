Компания «Альмакор», которая строила мост через городской пруд в Нижнем Тагиле, просит признать себя банкротом

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение заявления о банкротстве компании «Альмакор», известной своими крупными проектами, включая строительство моста через городской пруд в Нижнем Тагиле, а также строительство дорожной развязки в Екатеринбурге. Заявление о банкротстве подали представители подрядчика.

«Принять заявление ООО “Альмакор” о признании его несостоятельным (банкротом)», — указано в определении суда.

Арбитражный суд Москвы ранее признал заявление одного из кредиторов о банкротстве «Альмакор» обоснованным. В отношении компании введут наблюдение, временным управляющим назначен Анатолий Тотьмянин, пишет Е1.ru.

Летом 2024 года Служба заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила расторгла контракт с «АльмакорГрупп» — генподрядчиком моста через городской пруд. Напомним, что в начале 2020 года московская компания выиграла тендер на сумму 4 млрд рублей, став единственным участником конкурса и соответствуя всем необходимым требованиям. Ожидалось, что объект будет готов к 31 июля 2022 года, но этого не произошло. Движение по мосту было открыто в августе 2022 года, однако юридически путепровод не был сдан.

Мэрия неоднократно переносила сроки сдачи объекта, цена которого возросла почти на миллиард рублей.



«Все соответствующие процедуры, включая штрафные санкции, подрядчику были предъявлены. Ситуация повторяется, как и с подрядчиком реконструкции моста на Циолковского и улицы Октябрьской Революции. Служба заказчика городского хозяйства сейчас работает над этим вопросом. Мы прорабатываем сроки и работаем с потенциальными подрядчиками, которые могут заявиться на законных основаниях. Большую часть работ планируем завершить в этом году, средства на это имеются, сейчас мы работаем с банком-гарантом по возврату аванса», — отмечал ранее Владислав Пинаев.

На протяжении своей деятельности «Альмакор» выиграл госконтракты на сумму 38 млрд рублей. За последние двенадцать месяцев компания выступала ответчиком в судебных разбирательствах на сумму 2,5 млрд рублей.