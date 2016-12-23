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23 Дек 2016 10:12 | Метки: Новости

Компании режиссёра Никиты Михалкова подозревают в хищении почти двух миллиардов рублей

Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось к правоохранителям с просьбой проверить руководство Российского союза правообладателей (РСП), Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на участие в незаконном выводе более 1,84 миллиарда рублей из «Мострансбанка», пишет «Коммерсантъ». 

АСВ подозревает банк, обслуживавший счета организаций, в создании незаконной схемы вывода денег через подставную компанию «Проммо», договоры с которой подписывал председатель правления кредитного учреждения Сергей Захариков. Основа схемы – фиктивное погашение задолженности «Проммо» перед банком за счёт РСП, РАО и ВОИС. Это якобы позволяло «Мострансбанку» фальсифицировать ежемесячную отчётность перед Центробанком, пишет издание.

Отмечается, что в этой схеме не исключается участие других компаний, и в случае подтверждения этих данных сумма выведенных средств может достичь 35,5 миллиарда рублей.

Ранее правоохранители задержали Захарчикова, который, по версии следствия, в составе организованной группы незаконно обналичил около 4 миллиардов рублей, заработав на сделке 114 миллионов рублей. В мае Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию.

Представители РСП и ВОИС подтвердили, что организации имели счета в «Мострансбанке», но не кредитовали его и никак не связаны с «Проммо». Президентом совета союза правообладателей является режиссёр Никита Михалков, а его сын Артём возглавляет правление союза. 

Агентство новостей «Между строк»

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