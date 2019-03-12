Коммунисты Нижнего Тагила планируют вывести на митинг против мусорной реформы 2000 человек

Активисты нижнетагильского отделения КПРФ подали в мэрию уведомление о проведении митинга против норматива и тарифа по ТКО, а также против социально-экономической политики властей. 23 марта, в субботу, сбор горожан начнётся в 13:00 в Комсомольском сквере у памятника Н. Н. Демидову. Организаторы планируют, что на митинг придут 2000 человек. В уведомлении указано, что на мероприятие приглашены представители других политических партий и общественных организаций.

«На митинге будут оглашены результаты проверок, отправляемые жителями Нижнего Тагила в прокуратуру, РЭК, губернатору Свердловской области», — сообщил журналисту АН «Между строк» активист КПРФ Виктор Хомутинников.

На этой неделе представители КПРФ и ОД «Тагил за перемены» ведут сбор подписей за снижение «мусорных» тарифов. Время и место, где вы можете поставить свою подпись, публикуется в группе ОД «Тагил за перемены» во «ВКонтакте». После сбора необходимого количества подписей они будут переданы в адрес президента России Владимира Путина, генпрокурора Юрия Чайки и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.