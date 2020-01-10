Коммунальщиков начнут штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство готовит поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым за превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации будут штрафовать, пишут «Известия». Работать над поправками будет Минстрой, законопроект представят на рассмотрение в марте этого года. Госдума будет рассматривать поправки в сентябре.

Депутаты отмечают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих российских регионов.

«Если они [ресурсоснабжающие организации] завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании», — отмечает глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький считает, что одним законом ситуацию в отрасли вряд ли удастся изменить. Он отметил, что коммунальным организациям приходится нести постоянные расходы при покупке труб, использовании спецтехники на фоне инфляции. Он отмечает, что Россия на 70% наследует ЖКХ ещё со времен Советского Союза и любая модернизация отрасли требует либо государственных, либо частных вложений.