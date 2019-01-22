Коммунальщики в областном суде проиграли уральцу, восемь лет не платившему за квартиру

Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, обязавшей коммунальщиков выплатить 720 тысяч рублей жителю села Щелкун под Сысертью Михаилу Неуймину, пишет Ura.ru.

Суд рассмотрел апелляцию МУП ЖКХ «Южное», которую они подали на решение Сысертского суда. Представители МУП были не согласны с тем, что им придётся платить человеку, не оплачивавшему счета восемь лет.

Согласно материалам дела, Михаил Неуймин купил квартиру в селе Щелкун, а позже обнаружил, что зимой комнаты промерзают, весной и летом с потолка течёт вода, стены гниют, чернеют и покрываются плесенью. По словам мужчины, в ремонте ему отказывали, в ответ он в знак протеста перестал платить за коммуналку. У него накопился долг 167 тысяч рублей. Вместе с адвокатом он подал иск к МУП и выиграл — коммунальщики должны теперь заплатить ему 720 тысяч рублей.