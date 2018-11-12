«Коммерсантъ» узнал о проверке банков на готовность к сбору биометрических данных

Центробанк начал проверять банки на готовность к сбору биометрических данных клиентов, со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из руководителей регионального банка, в пятницу кредитное учреждение получило от ЦБ письмо с требованием сообщить о состоянии дел. Источник в одном из 20 ведущих банков также сообщил, что руководителей филиалов компании приглашали в ЦБ для отчёта о внедрении процедуры сбора биометрических данных.

«На встрече с регулятором были представители сразу нескольких кредитных организаций, работающих в регионе. И всем задавали одни и те же вопросы: ведётся ли сбор, и если нет, то когда начнётся и какова готовность», — рассказал он

Официально сбор биометрических данных начался в российских банках в июле. К концу 2018 года кредитные учреждения должны организовать процесс сбора биометрии в 20% — или в 4 тысячах — своих отделений.

Сейчас эта возможность есть в 355 банковских отделениях. По оценкам зампреда Совкомбанка Алексея Панферова, всего за четыре месяца работы программы во всей России удалось собрать меньше 3 тысяч биометрических шаблонов.

Обязанностью собирать биометрические данные у клиентов банки наделяет антиотмывочный закон и нормативные акты ЦБ. За нарушение этого требования кредитные учреждения могут получить штраф до 0,1% минимального уставного капитала, столкнуться с запретами на проведение некоторых операций и другими ограничениями.